Erzincan'da otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:40 Kaynak: AA
'ın Üzümlü
ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yılmaz Kurt'un kullandığı 61 VE 605 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı.
Kazada araçta bulunan Leyla ve Doğukan Kurt, Fidan ve Arda Eğribaş ile Tomris ve Filiz Yeniçeri yaralandı.
Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi
ile Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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