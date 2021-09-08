Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Erzincan'dan Refahiye istikametine giden Sinan Cansızoğlu yönetimindeki 24 FE 177 plakalı otomobil, Kızıliniş mevkisinin 36. kilometresinde yolun Zekeriya T. idaresindeki 34 HF 7297 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan A.H. (5), L.H. (34), M.A. (42), S.O. (56), B.K. (62), M.Y. (66), H.Y. (75), R.A. (57) ve B.A. (47) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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