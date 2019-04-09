Erzincan'da Otomobil Köprü Direklerine Çarptı: 2 Yaralı
25 dakika önce
Erzincan'da otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzincan
'da otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mikail Toraman (25) yönetimindeki 24 BE 467 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum
kara yolu Üzümlü
ilçesi Mutu Tünelleri mevkisinde yol kenarındaki tren yolu köprüsünün beton direklerine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki babası babası Selim
Toraman (65) yaralandı.
Sıkıştıkları araçtan yoldan geçen vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:22 Kaynak: AA
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