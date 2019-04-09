Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otomobil Köprü Direklerine Çarptı: 2 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Köprü Direklerine Çarptı: 2 Yaralı

25 dakika önce

Erzincan'da otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da Otomobil Köprü Direklerine Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da otomobilin köprü direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mikail Toraman (25) yönetimindeki 24 BE 467 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Mutu Tünelleri mevkisinde yol kenarındaki tren yolu köprüsünün beton direklerine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki babası babası Selim Toraman (65) yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan yoldan geçen vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:22 Kaynak: AA

Üzümlü, Erzurum, Erzincan, Güncel
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