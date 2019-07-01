Son Dakika Haberleri: Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mahmut Macit'in kullandığı 34 BYT 980 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Müsebiye Macit (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Aynur Macit ile Atike ve Elif Durak yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ölen Müsebiye Macit'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:25 Kaynak: AA
Erzincan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Erzincan'da esrarengiz kapılar! Ev sahipleri misafirlerini, tokmakların sesinden tanıyor Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]