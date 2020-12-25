Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

25.12.2020 02:07

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 AAH 871 plakalı otomobil yeni çevre yolu üzerindeki Erzincan Belediyesine ait mezbahane önünde şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Adem Ş. ve Elif K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İbrahim Ö. (26) ve Elif M. (21), 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil, Erzincan, Gazi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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