Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ernur Çoban'ın kullandığı 06 SE 142 plakalı otomobil, Kemah- Erzincan kara yolu Soğuk Sular mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İsmail Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinden alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kemah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi
CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim" Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]