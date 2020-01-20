Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
7 saat önce
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ernur Çoban'ın kullandığı 06 SE 142 plakalı otomobil, Kemah- Erzincan kara yolu Soğuk Sular mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İsmail Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinden alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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