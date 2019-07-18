Son Dakika Haberleri: Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

3 saat önce

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Örtülü (71) yönetimindeki 07 K 6824 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kadıköy köyü çıkışında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Örtülü ile otomobilde bulunan eşi Gülüzar Örtülü (63), Sosun Malcı (71) ve Ali Malcı (78), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan, Kadıköy, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:40 Kaynak: AA
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