Son Dakika Haberleri: Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

44 dakika önce

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.


Ahmet Karahan'ın kullandığı 34 KJ 9233 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun 1. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.


Kazada yaralanan sürücü ile eşi Selma (27) ve oğlu Mehmet Karahan (2), yeğenleri Nisa (13) ve Yağmur Karahan (11), 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet Karahan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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