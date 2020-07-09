Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'den Erzincan'a gelerek otomobillerin camını kırmak suretiyle araçlardaki eşyaları çalan iki zanlı, polisin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Erzincan'da toplam 6 aracın camını kırarak otodan hırsızlık yapan 2 zanlı, Asayiş Şubesi ekiplerinden kaçamadı. Kentin değişik noktalarında meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri titiz bir çalışma yürüterek çok sayıda MOBESE kamerasını inceledi. MOBESE kameralarından iki zanlının eşkali tespit edildi. Zanlılardan daha önceden de otodan hırsızlık kaydı bulunan F.Ç.'nin Mersin'den Erzincan'a geldiği ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. F.Ç. ve suç ortağı O.Ç.'yi takibe alan Asayiş Şubesi ekipleri suçüstü yakaladı.



Zanlıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde O.Ç.'nin gözcülük yaptığı, F.Ç.'nin de park halindeki otomobilin yanına giderek tornavidayla vurmak suretiyle aracın camını patlattığı ve daha sonra içeride bulunan çanta, telefon gibi eşyaları çaldığı görüldü.



Polis tarafından kıskıvrak yakalanan 2 zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandıkları suç aletleri ve çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyetten oto hırsızlık uyarısı



Öte yandan, asayişten sorumlu Erzincan Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Yüksel, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.



Yüksel, şu uyarılarda bulundu:



"Otonuzdan kısa süreli dahi olsa ayrılırken içerisinde cep telefonu, bilgisayar, cüzdan veya çantanızı bırakmayın, oto camınızın kırılarak içerisindekilerin alınabileceğini unutmayın. Otonuzu park ettikten sonra kapı ve pencerelerinin kapalı olduğunu kontrol edin. Otonuzda mutlaka alarm sistemi ve kamera sistemi bulundurmaya özen gösterin. Otonuzu mümkünse geceleri iyi aydınlatılmış ve güvenli olan yerlere park edin. Değerli eşyalar, ehliyet, ruhsat ve yedek anahtarları oto içerisinde bırakmayın. Oto içerisinde bulunan ve yanınıza alamayacağınız eşyalarınızı mutlaka bagajda muhafaza edin. Otonuzu park ettiğiniz yerde güvenlik kamerası olmasına özen gösterin. Otonuzdan hırsızlık olayı meydana gelmesi durumunda; 155 Polis İhbar hattına bilgi verin. Otonuzu bulunduğu yerden hareket ettirmeyin. İçerisinden herhangi bir şey almayın, yerini değiştirmeyin, içine girip oturmayın. Otonuzu yıkamayın, silmeyin. Polis ekibi gelene kadar hiçbir şeye kesinlikle dokunmayın. Unutmayınız ki hırsızlık bir fırsat suçudur, hırsızlara fırsat vermeyelim. Olabilecekleri önceden tahmin etmek ve tedbirler almak, riski azaltan en önemli etkenlerdendir." - ERZİNCAN