Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı Mersin'den Erzincan'a gelerek otomobillerin camını kırmak suretiyle araçlardaki eşyaları çalan iki zanlı polisin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

ERZİNCAN - Mersin'den Erzincan'a gelerek otomobillerin camını kırmak suretiyle araçlardaki eşyaları çalan iki zanlı polisin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da toplam 6 aracın camını kırarak otodan hırsızlık yapan 2 zanlı, Asayiş Şubesi ekiplerinden kaçamadı. Kentin değişik noktalarında meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri titiz bir çalışma yürüterek çok sayıda MOBESE kamerasını inceledi. MOBESE kameralarından iki zanlının eşkali tespit edildi. Zanlılardan daha önceden de otodan hırsızlık kaydı bulunan F.Ç'nin Mersin'den Erzincan'a geldiği ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. F.Ç., ve suç ortağı O.Ç'yi takibe alan Asayiş Şubesi ekipleri suçüstü yakaladı.

Zanlıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde O.Ç.'nin gözcülük yaptığı F.Ç'nin de park halindeki otomobilin yanına giderek tornavidayla vurmak suretiyle aracın camını patlattığı ve daha sonra içeride bulunan çanta, telefon gibi eşyaları çaldığı görüldü.

Polis tarafından kıskıvrak yakalanan 2 zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandıkları suç aletleri ve çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Emniyetten oto hırsızlık uyarısı"

Öte yandan asayişten sorumlu Erzincan Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Yüksel, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Yüksel, şu uyarılarda bulundu:

"Otonuzdan kısa süreli dahi olsa ayrılırken içerisinde cep telefonu, bilgisayar, cüzdan veya çantanızı bırakmayın, oto camınızın kırılarak içerisindekilerin alınabileceğini unutmayın. Otonuzu park ettikten sonra kapı ve pencerelerinin kapalı olduğunu kontrol edin. Otonuzda mutlaka alarm sistemi ve kamera sistemi bulundurmaya özen gösterin. Otonuzu mümkünse geceleri iyi aydınlatılmış ve güvenli olan yerlere park edin. Değerli eşyalar, ehliyet, ruhsat ve yedek anahtarları oto içerisinde bırakmayın. Oto içerisinde bulunan ve yanınıza alamayacağınız eşyalarınızı mutlaka bagajda muhafaza edin. Otonuzu park ettiğiniz yerde güvenlik kamerası olmasına özen gösterin. Otonuzdan hırsızlık olayı meydana gelmesi durumunda; 155 Polis İhbar hattına bilgi verin. Otonuzu bulunduğu yerden hareket ettirmeyin. İçerisinden herhangi bir şey almayın, yerini değiştirmeyin, içine girip oturmayın. Otonuzu yıkamayın, silmeyin. Polis ekibi gelene kadar hiçbir şeye kesinlikle dokunmayın. Unutmayınız ki hırsızlık bir fırsat suçudur, hırsızlara fırsat vermeyelim. Olabilecekleri önceden tahmin etmek ve tedbirler almak, riski azaltan en önemli etkenlerdendir.

Erzincan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:42:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]