Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşağa yakın noktada çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin kaza mahalinde müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:43 Kaynak: İHA
Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi! Ünlü Oyuncuların Buluştuğu Atiye Dizisinin Setinden Kahreden Ölüm Haberi! Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 09:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]