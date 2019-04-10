Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Erzincan'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandıERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:01 Kaynak: İHA
'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşağa yakın noktada çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin kaza mahallinde müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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