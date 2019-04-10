Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Erzincan'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandıERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşağa yakın noktada çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin kaza mahallinde müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:01 Kaynak: İHA
Erzincan, Yerel
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