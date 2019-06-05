Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Erzincan'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:24 Kaynak: AA
'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Halitpaşa
Caddesi'nde M.A.Ö'nün (26) kullandığı 24 DR 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadullah Çınar
'a (76) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kazanın yaşandığı yerde yaptı. Ardından sağlık ekiplerince Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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