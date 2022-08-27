Kazada ağır yaralı olarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Sonay Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.