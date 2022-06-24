Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir A. ile aynı araçta bulunan Gülseren A. (64), İdris A. (75), Fikri A. (69) ve otomobilde bulunan Gülce Nihal A. (6) AFAD ekiplerinin desteğiyle sıkıştıkları araçlardan kurtarılıp ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Tragger, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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