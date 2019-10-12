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Erzincan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

15 dakika önce

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıAhmet Akın'ın (26) kullandığı 24 AAK 295 plakalı otomobil Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu kavşağında hava alanı yolundan gelen Onur Salih Gürer (26) idaresindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Erzincan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ahmet Akın'ın (26) kullandığı 24 AAK 295 plakalı otomobil Erzincan- Erzurum kara yolu Ekşisu kavşağında hava alanı yolundan gelen Onur Salih Gürer (26) idaresindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonetin sürücüsü ve aynı araçtaki Lale Unur (26) ile otomobilde bulunan Halil Ayaz (27) ve Levent Türkmen (27) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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