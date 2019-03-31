Erzincan'da Oy Verme İşlemi Başladı
48 dakika önce
Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan'da da oy verme işlemleri başladı.
Türkiye
genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan
'da da oy verme işlemleri başladı.
Erzincan' da ki Mahalli İdareler Genel seçiminde oy kullanacak olan 162 bin 190 seçmen sabahın erken saatlerinde sandıklarının başına gelerek, oylarını vermeye başladılar. Görevlilerin tüm hazırlıklarını yapmasının ardından seçmenler saat 07.00'de içeriye alındı. Kimlik bilgilerini teyit ettirdikten sonra çanta ve cep telefonlarını bırakarak, oy kullanmaya başlayan seçmenler, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ettiler. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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