Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Oy Verme İşlemi Başladı

Erzincan'da Oy Verme İşlemi Başladı

48 dakika önce

Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan'da da oy verme işlemleri başladı.

Erzincan'da Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan'da da oy verme işlemleri başladı.

Erzincan' da ki Mahalli İdareler Genel seçiminde oy kullanacak olan 162 bin 190 seçmen sabahın erken saatlerinde sandıklarının başına gelerek, oylarını vermeye başladılar. Görevlilerin tüm hazırlıklarını yapmasının ardından seçmenler saat 07.00'de içeriye alındı. Kimlik bilgilerini teyit ettirdikten sonra çanta ve cep telefonlarını bırakarak, oy kullanmaya başlayan seçmenler, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ettiler. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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