Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
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Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

15.03.2022 12:58
Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Erzincan'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" uygulaması geliştirme eğitimi verildi.

Erzincan'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" uygulaması geliştirme eğitimi verildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı denetim ve gözetiminde; kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanı, AVM, tren garı, üniversite, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yerler başta olmak üzere Erzincan'da polis sorumluluk bölgesinde aktif özel güvenlik görevlisi çalışan yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki mevcut işbirliğinin artırılarak, ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde verilen önleyici güvenlik hizmetlerinin kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için "Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Koordinasyon Projesi (KAAN)" kapsamında İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katılımlarıyla Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Asım Dursun ve Yakup Usta tarafından eğitimler verildi.

Yapılan eğitime; 558 özel güvenlik görevlisi, 178 genel kolluk personeli, 37 kurum kuruluş yetkilisi ile özel güvenlik yönetici ve sorumluları katıldı.

Proje kapsamında verilen eğitimde Polis Başmüfettişleri tarafından genel kolluk-özel güvenlik işbirliği ve özel güvenlik hukuku ile alakalı sunum yapılarak özel güvenlik, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik şube müdürlükleri tarafından ilin genel güvenliği ile alakalı genel bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim
Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

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Güvenlik Görevlisi, Kenan Kurt, Erzincan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
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