Erzincan'da Özel İdare Yolu Açtı, Cenaze Toprağa Verildi
1 saat önce
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti.
ERZİNCAN'ın Refahiye
ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti. Gece sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açan ekipler, cenaze namazı için köy meydanını da temizledi.
Refahiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Sütlü köyünde, Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesi karayolu ile Erzincan
'a getirildi. Refahiye ilçesinden köye yolun kardan kapalı olması nedeniyle götüremeyen Karaca'nın yakınları İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile köyün ve camiye giden yolu açtı. Sabri Karaca'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.
- Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
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