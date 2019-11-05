Son Dakika Haberleri: Erzincan'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü
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Erzincan'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü

7 saat önce

Erzincan'da tarlasında pancar sökümü yaptığı sırada makinenin altında kalarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü, System.String[]

Erzincan'da tarlasında pancar sökümü yaptığı sırada makinenin altında kalarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ulu köydeki tarlasında pancar sökümü yapan Ahmet Nergis (75), arazide çalışan traktörün römork kısmındaki pancar makinesinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nergis, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nergis'in cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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