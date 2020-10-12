Erzincan'da parkta bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

ERZİNCAN'da bir parkta bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki parkta vaşak yavrusu olduğu ihbarını alan polis ekipleri, durumu Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaşanan kovalamacının ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen vaşak yavrusu koruma altına alındı. Kent merkezine nasıl geldiği belli olmayan yavru vaşağın gerekli bakımın ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. Öte yandan yavru yaban hayvanlarını izinsiz olarak yakalayan, yetkililere haber vermeden evinde barındıranlar hakkında kaçak avcılık işlemleri yapılırken, 12 bin TL ile 60 bin TL'ye kadar tazminat cezası uygulanıyor.