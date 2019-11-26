Erzincan'da parmağı okul sırasına sıkışan öğrencinin imdadına ekipler yetişti

Erzincan'da, ekipler parmağı okul sırasına sıkışan çocuk için seferber oldu.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Buğra'nın parmağı, oturduğu sıranın metal kısmına sıkıştı.

Buğra'nın sıkışan parmağının çıkarılamaması üzerine, okul yönetimi durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Okula gelen ekipler, tıbbi müdahale gerektirdiği için Buğra'yı elinin sıkıştığı sırayla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Muhammet Buğra'nın parmağı, ekiplerin hastanede uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.