Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları öne sürülen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ve tutuksuz sanıklar E.T, C.Y. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ü.T. ve T.B. ise duruşmaya katılmadı.

Dava dosyasına giren yeni delilleri okuyan mahkeme heyeti, Düz hakkında Karadeniz yapılanmasındaki eylemlerine ilişkin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruşturmanın yetkisizlik kararıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini ve dava dosyasına eklenmesi için beklenmesi gerektiğini belirtti.

Sanıkların tutukluluk hallerine ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanıklar Herdem ve Düz, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, adli kontrol şartlarının kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Gürkan Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan- Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin hafif yaralanması olayının yanı sıra 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek el yapımı bombanın infilak ettirilmesi olayı ile Kemah ilçesi Cebesoy mevkisindeki tren yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarına karıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Herdem ve Düz'ün yanı sıra bu kişilerle irtibatlı olan tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y'nin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Herdem ve Düz'ün ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ahmet Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuluyor.