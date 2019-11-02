Son Dakika Haberleri: Erzincan'da PKK sığınağında malzemeler ele geçirildi
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Erzincan'da PKK sığınağında malzemeler ele geçirildi

7 saat önce

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu kapsamında arama yapılan 12 ayrı noktada PKK'lılar tarafından kullanılan mağara ve barınak bulundu.

Erzincan'da PKK sığınağında malzemeler ele geçirildi, System.String[]

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen  'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu kapsamında arama yapılan 12 ayrı noktada PKK'lılar tarafından kullanılan mağara ve barınak bulundu. Yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Kemah İlçesi Dereköy Köyü Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak, tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında arama-tarama faailiyeti gerçekleştirilen 12 ayrı noktada 3 sığınak-mağara ile 5 barınak bulundu.Buralarda yapılan aramada 3 jenaratör, akü, 44 büyük boy pil, 10 cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 şemsiye, 5 not defteri, 8 çift ayakkabı, 20 soba borusu, 4 mont, 3 pantolon, 1 kazma, 2 kürek, 2 demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 el feneri, 1 tavla, 5 çaydanlık, 1 tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğerleri olay yerinde imha edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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