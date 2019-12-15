Erzincan'da Planlı Değişim Rehberlikte Proje açılışı - Son Dakika
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Erzincan'da Planlı Değişim Rehberlikte Proje açılışı

7 saat önce

Erzincan'da Planlı Değişim Rehberlikte Proje açılışı, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından yapıldı.

Erzincan'da Planlı Değişim Rehberlikte Proje açılışı, System.String[]

Erzincan'da Planlı Değişim Rehberlikte Proje açılışı, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim almaları adına uygulanan "Planlı Değişim Rehberlikte" projesinin açılışı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda çocukların mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkan veren bir sistem oluşturma çalışmaları kapsamında erken çocukluktan ortaöğretimin sonuna kadar işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanmasının oluşturulmasının amaçlandığını kaydederek şöyle konuştu:


"Bu amaçla öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıma ile ilgili kariyer rehberliği sisteminin kurulması, öğrencilerin kendilerine uygun kariyer profili oluşturması ve kariyer gelişim dosyalarının öğrenci e-portfolyosuyla ilişkilendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bakanlığın 2023 vizyonu doğrultusunda konu ile ilgili olarak e-rehberlik sistemi uygulanmaya konmuş ve Rehberlik hizmetlerinin bakanlık taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan personel tarafından yetki alanlarına göre izlenmesini sağlanmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonunda belirlenen hedefler doğrultusunda rehberlik servislerinin tanıtılması ve rehberlik servislerinde yürütülen faaliyetlerin görünürlüğünün arttırılması amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Birimince "Planlı Değişim Rehberlikte" projesi yürütülmektedir. Proje ekibi farklı okullarda çalışan 13 rehber öğretmenden oluşmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan projenin açılış etkinliği, farklı kademeler için oluşturulan stantlarda gerekli doküman ve etkinliklerle yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde tanıtılması olacaktır. Projenin devamında alan uzmanları tarafından rehber öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler yapılacak, ayrıca ilimizdeki tüm okullarda rehberlik servislerinde ortak etkinlikler yapılacaktır." - ERZİNCAN

Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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