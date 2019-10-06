Son Dakika Haberleri: Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

30 dakika önce

Erzincan'da polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Erzincan'da polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda seyir halindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 sivil plakalı kamyonet, Yeni Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Özdaş'ın kullandığı 24 T 0007 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan, Erzurum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, annesini arayıp hakaret eden kız arkadaşını sokakta bıçakladı
Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]