Erzincan'da huzur uygulaması - Son Dakika
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Erzincan'da huzur uygulaması

29.08.2022 15:13
Erzincan'da huzur uygulaması

Erzincan'da polis ekiplerince il genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da polis ekiplerince il genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Erzincan'da da "Türkiye Güven Huzur 2022/3" uygulaması yapıldı.

Uygulama, metruk binalar, park-bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti.

3 aşamada gerçekleşen Türkiye Güven Huzur 2022/3 uygulaması çerçevesinde Erzincan'da;

5 metruk bina, 3 okul çevresi ve 14 park-bahçe kontrol edilerek 19 umuma açık yer denetlendi.

Denetimlerde ise; 992 kişi sorgulandı, 274 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 6 araca cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da huzur uygulaması - Son Dakika

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