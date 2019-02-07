Erzincan'da Polis Memuru İntihar Etti
1 saat önce
ERZİNCAN'da polis memuru Hakan B. (36) tabancasıyla intihar etti.
ERZİNCAN'da polis memuru Hakan B. (36) tabancasıyla intihar etti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi
401'inci sokakta meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi'nde görevli 9 yıllık polis memuru evli ve 2 çocuk babası Hakan B.'nin evinden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. Gelen ekipler, evde yalnız olan polis memuru Hakan B.'nin tabancasıyla başına ateş ettiğini belirledi. Hakan B., çağırılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzincan
Valisi Ali Arslantaş ve Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Hakan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:36 Kaynak: DHA
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