Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı - Son Dakika

Bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Osmangazi Mahallesinde alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Göçmen Bürosunda görevli polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ve eşi lise öğretmeni Özlem Akgül Çabuk'tan bugün haber alamayan arkadaşları endişelendi.

MUTFAKTA BULDULAR

Bunun üzerine Çabuk çiftinin oturdukları evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Evin mutfak bölümünde Çabuk çiftinin cesetleriyle karşılaşan arkadaşları şok oldu. Olay yeri ve Savcının incelemesinin ardından Mehmet Ufuk ve eşi Özlem Akgül Çabuk çiftinin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

İlk belirlemelere göre Çabuk çiftinin doğal gaz zehirlenmesinden vefat ettikleri öngörülüyor.