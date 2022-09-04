Erzincan'da kayıt dışı istihdama 38 bin 826 lira ceza kesildi

Erzincan'da, polis ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik denetim gerçekleştirdi.

İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları iş birliğinde, kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri ile SGK yetkilileri, kent genelinde 6 iş yerinde 91 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 2 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, iş yerine ise kapalı alanda sigara içirmekten idari işlem yapıldı. 3 iş yerine ise sigortasız işçi çalıştırmaktan SGK denetmenlerince tutanak tanzim edilerek 38 bin 826 TL idari para cezası uygulandı.