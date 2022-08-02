Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

02.08.2022 12:40
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı

Erzincan'da polislerce geçen ay yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

Erzincan'da polislerce geçen ay yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, terör ve narkotik olaylarına ilişkin suçlardan aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla temmuz ayında denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde 34 bin 230 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 72 kişiyi gözaltına aldı, 812 kişiye de adli ve idari işlem yaptı.

Ekipler, kontrol ettikleri 44 bin 469 araçtan 8 bin 627'sinin sürücüsüne ceza kesti, 70 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 2 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, biri kuru sıkı 4 tabanca, 2 kesici alet ile bir miktar esrar, kokain, metamfetamin, skunk, bonzai, kenevir bitkisi, tütün, makaron ve çalıntı eşya ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Narkotik, Erzincan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika
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