Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince 1-15 temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 37 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 temmuz tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 18 bin 687 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişinin de aralarında bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca 370 kişiye ise adli ve idari işlem yaptı.

Ekipler, bu süreçte kontrol ettikleri 19 bin 559 araçtan 4 bin 365'inin sürücüsüne kuralları ihlal ettikleri için ceza kesti, 33 aracı da trafikten men etti.

Denetimlerde 67 iş yerini de kontrol eden ekipler, 1 tabanca, 1 kesici alet, 51 kilogram tütün, 133 bin 960 makaron, 3 bin 61 gram metamfatemin, 5 çalıntı malzeme ve bir miktar bonzai, skunk ve kokain ele geçirdi.