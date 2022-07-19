Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı

19.07.2022 13:50
Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince 1-15 temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 37 kişi yakalandı.

Erzincan'da polis ekiplerince 1-15 temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 37 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 temmuz tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 18 bin 687 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişinin de aralarında bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca 370 kişiye ise adli ve idari işlem yaptı.

Ekipler, bu süreçte kontrol ettikleri 19 bin 559 araçtan 4 bin 365'inin sürücüsüne kuralları ihlal ettikleri için ceza kesti, 33 aracı da trafikten men etti.

Denetimlerde 67 iş yerini de kontrol eden ekipler, 1 tabanca, 1 kesici alet, 51 kilogram tütün, 133 bin 960 makaron, 3 bin 61 gram metamfatemin, 5 çalıntı malzeme ve bir miktar bonzai, skunk ve kokain ele geçirdi.

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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı ÇARPIŞAN İKİ TIR'DAN BİRİNİN KUPASI KOPTU ÇARPIŞAN İKİ TIR'DAN BİRİNİN KUPASI KOPTU
Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da polislerce yapılan denetimlerde 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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