Üye Girişi
Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi

27.08.2021 14:58

Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi Erzincan'da 'tehlikeli madde kaçakçılığı' ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 gram Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirildi.

Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da 'tehlikeli madde kaçakçılığı' ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 gram Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirildi.

Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Sivas ilinde ikamet eden 3 şahsın yurt dışından yasadışı yollarla ülkemize soktukları ve toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit edebilecek çapta olan Sezyum-137 isimli kimyasal elementi para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Tehlikeli Madde Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Erzincan ili Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 25.08.2021 günü yapılan fiziki takip ve teknik çalışmalar sonucunda, söz konusu Sezyum-137 isimli kimyasal elementi satmaya çalışan A.D., Ö.Y. ve N.M. isimli şahıslar ile birlikte; yasadışı yollardan ülkemize sokulduğu tespit edilen cam tüp içerisinde ağırlığı 20 gr. olan Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirilmiştir. Olay şüphelileri A.D., Ö.Y. ve N.M. isimli şahıslar yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılmış, 26 Ağustos 2021 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Ele geçirilen Sezyum-137 kimyasal element AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan radyasyon ölçümüne müteakip gerekli analizin yapılması amacıyla Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir."

Sezyum 137 nedir?

Sezyum elementi nükleer alanın kullanılan en önemli madde olarak bilinmektedir. Sezyum 137 maddesinin bilim dalındaki sembolü Cs'dir ve atom numarası 55'dir. Yoğunluğu: 1.879 g/mL olan Sezyum elementi uçuk sarı renkte, yumuşak ve kolay kesilebilen bir elementtir. Parlak bir yüzeyi vardır, havadaki oksijen ve nem ile olan reaksiyonundan dolayı bu parlak yüzey matlaşır.

1860 yılında Bunsen ve Gustav Kirchoff tarafından rubidyumla birlikte bulunmuştur. Doğal elementler içinde elektropozitifliği en fazla olan Sezyum çok kolay oksitlenir. Ayrıca bu element doğada, bazı maden sularında, lepidolitte, trifilinde ve Elbe Adası polüsitinde az miktarda bulunur. Sezyum elementi bir çok organik bileşiğin hidrojenlenmesinde katalizör olarak, atomik saat olarak, fotoelektrik hücrelerde ve vakum tüplerinde, IR lambasında kullanılır ve ayrıca oksijene olan yüksek ilgisinden dolayı elektron tüplerinde gaz giderici olarak da kullanılır.

Saniyeler içerisinde öldürebiliyor

Sezyum elementine çıplak elle dokunulduğu anda saniyeler içerisinde ölüm gerçekleşebilir.

Sezyum elementinin bir damlasının dahi insanların içtiği su kaynağına damlatılması, suyun ulaştığı herkeste ölüm etkisi oluşturacaktır. Bu çok etkili maddenin insanlardan kesinlikle uzak yerlerde kullanılması gerekir. Bu maddenin kullanıldığı Nükleer santraller de bu nedenle şehir merkezlerinden ve insanların yaşadığı yerlerden çok uzaklara inşa edilmektedir.

Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi
Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi

Jandarma, Kimyasal, Erzincan, Nükleer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 15:25 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya

Son Dakika Haberleri
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:22 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu         
16:10
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor         
15:56
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız         
15:24
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler         
14:26
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum-137 ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement