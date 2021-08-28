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Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçirildi

28.08.2021 00:58
Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'da 'tehlikeli madde kaçakçılığı' ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 gram Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirildi.

Erzincan'da 'tehlikeli madde kaçakçılığı' ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 gram Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirildi.

Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Sivas ilinde ikamet eden 3 şahsın yurt dışından yasadışı yollarla ülkemize soktukları ve toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit edebilecek çapta olan Sezyum-137 isimli kimyasal elementi para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Tehlikeli Madde Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Erzincan ili Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 25.08.2021 günü yapılan fiziki takip ve teknik çalışmalar sonucunda, söz konusu Sezyum-137 isimli kimyasal elementi satmaya çalışan A.D., Ö.Y. ve N.M. isimli şahıslar ile birlikte; yasadışı yollardan ülkemize sokulduğu tespit edilen cam tüp içerisinde ağırlığı 20 gr. olan Sezyum-137 isimli kimyasal element ele geçirilmiştir. Olay şüphelileri A.D., Ö.Y. ve N.M. isimli şahıslar yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılmış, 26 Ağustos 2021 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Ele geçirilen Sezyum-137 kimyasal element AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan radyasyon ölçümüne müteakip gerekli analizin yapılması amacıyla Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir."

Sezyum 137 nedir?

Sezyum elementi nükleer alanın kullanılan en önemli madde olarak bilinmektedir. Sezyum 137 maddesinin bilim dalındaki sembolü Cs'dir ve atom numarası 55'dir. Yoğunluğu: 1.879 g/mL olan Sezyum elementi uçuk sarı renkte, yumuşak ve kolay kesilebilen bir elementtir. Parlak bir yüzeyi vardır, havadaki oksijen ve nem ile olan reaksiyonundan dolayı bu parlak yüzey matlaşır.

1860 yılında Bunsen ve Gustav Kirchoff tarafından rubidyumla birlikte bulunmuştur. Doğal elementler içinde elektropozitifliği en fazla olan Sezyum çok kolay oksitlenir. Ayrıca bu element doğada, bazı maden sularında, lepidolitte, trifilinde ve Elbe Adası polüsitinde az miktarda bulunur. Sezyum elementi bir çok organik bileşiğin hidrojenlenmesinde katalizör olarak, atomik saat olarak, fotoelektrik hücrelerde ve vakum tüplerinde, IR lambasında kullanılır ve ayrıca oksijene olan yüksek ilgisinden dolayı elektron tüplerinde gaz giderici olarak da kullanılır.

Saniyeler içerisinde öldürebiliyor

Sezyum elementine çıplak elle dokunulduğu anda saniyeler içerisinde ölüm gerçekleşebilir.

Sezyum elementinin bir damlasının dahi insanların içtiği su kaynağına damlatılması, suyun ulaştığı herkeste ölüm etkisi oluşturacaktır. Bu çok etkili maddenin insanlardan kesinlikle uzak yerlerde kullanılması gerekir. Bu maddenin kullanıldığı Nükleer santraller de bu nedenle şehir merkezlerinden ve insanların yaşadığı yerlerden çok uzaklara inşa edilmektedir. - ERZİNCAN

Jandarma, Kimyasal, Erzincan, Nükleer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçirildi - Son Dakika


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