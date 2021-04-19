Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı - Son Dakika

Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

19.04.2021 20:04
Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Erzincan'da bir dizi yeni kararlar alındı.

Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Erzincan'da bir dizi yeni kararlar alındı. Kararlar arasında Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanması da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu. Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan'da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olması üzerine bugün yeni alınan kararlar Erzincan Valiliğinin sosyal medya üzerinden yayımlandı.

Kararlar şöyle sıralandı:

"1- 14 Nisan 2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.

2- Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14: 00'dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.

3- Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.

4- İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.

5- Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.

6- Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19- 23 Nisan 2021 )tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.

7- Salgınla mücadelede en etkin yöntemin temizlik, maske ve mesafe kuralları olduğu göz önüne alınarak, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ev ziyaretlerinin yapılmaması hususlarında anonsların cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetleri/ belediye araçlarından gün içerisinde sürekli yapılmasına.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - ERZİNCAN

Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı

Ramazan Bayramı, Erzincan, Ramazan, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı         
18:48
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak         
18:08
İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı         
17:41
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı         
17:26
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı         
16:53
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 20:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Ramazan Bayramı sonuna kadar Camii Kebirde tüm cenaze namazları yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei