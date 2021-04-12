Erzincan'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

Erzincan'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12.04.2021 09:45
Erzincan'da Ramazan ayında 350 gram sade pidenin 3.50 TL'den satışı yapılacak.
Erzincan'da Ramazan ayında 350 gram sade pidenin 3.50 TL'den satışı yapılacak.
2021 yılı Ramazan ayında fırıncılarla yapılan görüşmeler üzerine 350 gram sade pidenin 3.50 TL'den satılması kararlaştırıldı.
Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, "Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir." dedi. - ERZİNCAN
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