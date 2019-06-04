Erzincan'da restoranda yangın
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Erzincan'da bir restoranda çıkan ve büyük çapta hasara neden olan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastane kaldırıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:35 Kaynak: AA
'da bir restoranda çıkan ve büyük çapta hasara neden olan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastane kaldırıldı.
İnönü Mahallesi Ordu Caddesi
'ndeki 2 katlı bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Restoranın diğer bölümlerine sıçrayan yangın sırasında yemek yiyen müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi.
Çalışanlar ve gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, bir personel dumandan etkilendi.
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Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan personelin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye
ve çalışanların yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında restoranın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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