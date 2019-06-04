Son Dakika Haberleri: Erzincan'da restoranda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da restoranda yangın

52 dakika önce

Erzincan'da bir restoranda çıkan ve büyük çapta hasara neden olan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastane kaldırıldı.

Erzincan'da restoranda yangın, System.String[]
Erzincan'da bir restoranda çıkan ve büyük çapta hasara neden olan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastane kaldırıldı.
İnönü Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 2 katlı bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Restoranın diğer bölümlerine sıçrayan yangın sırasında yemek yiyen müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi.
Çalışanlar ve gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, bir personel dumandan etkilendi.
Ambulans ile Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan personelin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ve çalışanların yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında restoranın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Dolar düşüşe geçti! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da restoranda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]