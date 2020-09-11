Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu Erzincan'da aniden etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırdı, çatıların uçmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da aniden etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırdı, çatıların uçmasına neden oldu. Ağaç dallarının düştüğü otomobillerde maddi zarar oluştu.

Bugün saat 16. 30 sıralarında Erzincan kent meydanında kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar maddi zarara yol açtı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan rüzgarda ağaçların dalları kırıldı, Kavakyolu semtinde bazı evlerin çatıları uçtu.

Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü otomobillerde maddi zarar oluştu. Polis ekipleri güvenlik nedeniyle riskli ağaçların etrafını çevirerek vatandaşlar farklı yürüyüş istikametine yönlendirerek önlem aldı.

Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırdı, çatıları uçurdu - Son Dakika

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