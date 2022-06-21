Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

21.06.2022 19:24
Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da, rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parça kaldırımda yürüyen kadını yaraladı.

Erzincan'da, rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parça kaldırımda yürüyen kadını yaraladı.

Kentte rüzgar nedeniyle merkezdeki Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından düşen parça, kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki S.D'ye çarptı.

Olayda yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, S.D'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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