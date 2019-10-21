Son Dakika Haberleri: Erzincan'da sağanak nedeniyle dere taştı
Son Dakika Güncel Erzincan'da sağanak nedeniyle dere taştı

Erzincan'da sağanak nedeniyle dere taştı

1 saat önce

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da sağanak nedeniyle dere taştı, System.String[]

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.


Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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