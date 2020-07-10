Erzincan'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu - Son Dakika

Erzincan'da sağanak, sel ve heyelana neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu. Bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde Tercan'da başlayan sağanak yağış, köy yollarını sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapadı. Kop Dağı güzergahında sel ve heyelan bazı köy yollarıyla olan ulaşımı kesti. Sel ve heyelanın geldiği Kureyşli ve Sarıkaya köy yollarına jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Herhangi can kaybının yaşanmadığı olayda kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ilgili ekipler çalışma başlattı.