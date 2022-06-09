Akşam saatlerinde Erzincan'da etkili olan doluyla karışık kuvvetli yağış, sele dönüştü. Sel suları bazı araçları sürükledi, köyler yolları kapandı. Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı. Olay yerine AFAD , belediye, jandarma komando ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun 'da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da sağanak sele dönüştü - Son Dakika

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