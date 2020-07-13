Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur aktı - Son Dakika

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur aktı
ERZİNCAN'da, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası derelerden çamur aktı.
ERZİNCAN'da, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası derelerden çamur aktı. Sağanak ve çamur ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Sağanak yağışın etkisinde olan Erzincan'a bağlı Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Dağdan gelen derenin etrafında alınan tedbirler sayesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Vatandaşlar dere içerisinde akan çamuru cep telefonlarıyla kaydetti. İş makineleri ise çamur kaplanan yolları temizlemek için çalışmalara başladı.Sağanak sonrası yaşanan çamur akıntısı Yaylabaşı Mahallesi'nde tarlalara zarar verdi. Yaylabaşı'nda yaşayanlar, sağanak nedeniyle ekili arazilerin çamur içinde kaldığını söyledi. Sağanak Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de ekili arazileri vurdu. Vatandaşlar araziden akan çamuru şaşkın gözlerle izledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:55 Kaynak: DHA
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