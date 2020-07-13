Erzincan'da sağanak sonrası sel böyle geldi - Son Dakika

Erzincan'da sağanak sonrası sel böyle geldi

Erzincan'da sağanak sonrası sel böyle geldi Erzincan'da, etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

Erzincan'da sağanak sonrası sel böyle geldi

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ERZİNCAN - Erzincan'da, etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Derenin etrafında toplanan vatandaşlar çamur dolu selin gelişini cep telefonlarıyla kaydetti.

Sel, Erzincan'ın Kemah ilçesi ve merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde de etkili oldu. Yaylabaşı Mahallesinde birçok evi ve bahçeleri sel suları bastı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce meteorolojik uyarı yapılarak, "Bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak" denildi.

Yaylabaşı, Günebakan, Erzincan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzincan'da sağanak sonrası sel böyle geldi - Son Dakika
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