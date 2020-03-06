Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğlen saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının görüldüğü bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.



Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Kars'ta 11, Ağrı'da 2, Iğdır'da 17 ve Ardahan'da 7 derece olacak. - ERZİNCAN