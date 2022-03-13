Erzincan'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri - Son Dakika
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Erzincan'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

13.03.2022 01:24
Erzincan'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

Erzincan'da sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Erzincan'da sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde konser öncesi sağlık çalışanların özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele ve 112 Acil Servis çalışanlarının yaralılara müdahalesini anlatan fotoğraf sergisini gezen Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'ten bilgi aldı.

Sergi sonrası "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle düzenlenen konser programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını aktardı.

İnsanı ilk yaşatan teşkilatın sağlık teşkilatı olduğunu hatırlatan Makas, şunları kaydetti:

"2 yıl boyunca birçok şeyden fedakarlık ederek, kendi çoluğundan çocuğundan ayrı kalarak yurtlarda kendinizi izole etmek kaydı ile belki ev konforunun çok çok uzağında can Erzincan'a hizmet ettiniz. Allah her birinizi var etsin. Pandemi nedeniyle beklenen çok kötü tablolara ulaşmadan iyi bir seviyede bu mücadeleyi hep beraber başardık. İnsanı yaşattınız, devleti yaşattınız, insanlarımızı mutlu, huzurlu ve müreffeh kıldınız ben bundan dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından THM korosu, birbirinden değerli ozanların türkülerini Erzincanlıların beğenisine sundu.

Koroya alkışlarla destek veren katılımcılar yerlerinden kalkarak halay çekti.

Konsere Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da sağlık çalışanlarından '14 Mart Tıp Bayramı' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri - Son Dakika
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