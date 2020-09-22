Sağlık kontrolü sonrası kaçan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından kaçan zanlı tutuklandı.

Millet Bahçesi'nde bulunan boks makinesindeki para haznesini kırarak 150 lira para çalan ve makinede 800 liralık hasar oluşturan hırsızlık zanlılarının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık zanlıları R.A. ve A.A'yı kısa sürede yakaladı.

Çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan ve hastanedeki sağlık kontrolünün ardından kaçan R.A, polis ekiplerince yeniden yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan A.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, R.A ise tutuklandı.