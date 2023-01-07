Erzincan'da sahte diş doktoru vatandaşları dolandırdı - Son Dakika
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Erzincan'da sahte diş doktoru vatandaşları dolandırdı

07.01.2023 19:13
Erzincan'da sahte diş doktoru vatandaşları dolandırdı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kendini diş hekimi olarak tanıtan ve protez diş yapma vaadiyle kişi başı 7 bin lira alıp 10'a yakın vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şahıs kayıplara karıştı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kendini diş hekimi olarak tanıtan ve protez diş yapma vaadiyle kişi başı 7 bin lira alıp 10'a yakın vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şahıs kayıplara karıştı.
Kendilerinin takma diş yapma vaadiyle dolandırıldıklarını belirten Çayırlı'daki mağdur vatandaşlar, " Hatay'dan geldiğini söyleyen ve kendini Hekim Arif olarak tanıtan sahte diş doktoru, bizlere takma diş yapacaktı. Çayırlı, Otlukbeli ve Bayburt'un Demirözü ilçelerinin köylerinde kendini doktor olarak tanıtıp bizleri inandırdı. Seyyar dişçilik yapıyordu. Kişi başı 7 bin liramızı alıp takma diş yapacağını söyledi. Bu şekilde 10'a yakın mağdur var. Daha sonra paramızı aldı diş yapmadı. Diş yaptıracak bir kişi buna denk gelince sen doktor musun? diye soruyor. Ben diş hekimiyim diyor. Belgen var mı kanıtlayabilir misin? Dediğinde ise ben diş teknikeriyim cevabını veriyor. Onun belgesi var mı? Belge gösteremiyor ve uzaklaşıyor sonra da kayıplara karışıyor. Biz bu diyalogdan sonra şahsın sahte hekim olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Şahıs kayıplara karıştı, ulaşamıyoruz. İlgili mercilere şikayette bulunduk" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da sahte diş doktoru vatandaşları dolandırdı - Son Dakika

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