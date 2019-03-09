Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu

Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adreste 199 litre sahte içki ele geçirildi.

Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Erzincan'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adreste 199 litre sahte içki ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırbağ köyünde sahte içki üretildiği belirlenen A.H ve R.B'nin evlerine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, plastik kaplara doldurulmuş 199 litre sahte içki ve alkollü içki üretiminde kullanılan düzeneklerle 5 kök skunk bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan R.B. ve A.H, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Bayırbağ, Üzümlü, Erzincan, Güncel
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