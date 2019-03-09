Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu

Erzincan'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adreste 199 litre sahte içki ele geçirildi.

Erzincan'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki ayrı adreste 199 litre sahte içki ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırbağ köyünde sahte içki üretildiği belirlenen A.H ve R.B'nin evlerine operasyon düzenledi.



Evlerde yapılan aramada, plastik kaplara doldurulmuş 199 litre sahte içki ve alkollü içki üretiminde kullanılan düzeneklerle 5 kök skunk bitkisi bulundu.



Gözaltına alınan R.B. ve A.H, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi