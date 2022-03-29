Erzincan'da 'sahte içki' operasyonu; 30 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

ERZİNCAN'da, sahte içki üretildiği tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 30 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ihbar üzerine çalışma yapıldı. Müstakil ev ve müştemilatında yapılan aramalarda; toplam 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, farklı markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları ve kola şişeleri içinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.